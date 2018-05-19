Список персон

Ильдарханова Флюра Амировна

Образование и наука
Ильдарханова Флюра Амировна

Общая информация

Директор Центра семьи и демографии Академии наук РТ

Родилась в д. Сарайлы Сармановского района ТАССР.

Образование:

Окончила Казанский государственный педагогический институт.

Трудовая деятельность:

1970 — 2007 гг. — учитель русского языка, секретарь Кировского райкома ВЛКСМ, секретарь Татарского обкома ВЛКСМ, заместитель заведующего отделом науки и учебных заведений Татарского обкома КПСС, заместитель министра образования РТ, начальник управления записи актов гражданского состояния РТ.
С 2007 г. — директор ГУ «Центр семьи и демографии» Академии наук РТ.

Кандидат педагогических наук, доктор социологических наук.
Заслуженный учитель РТ.

Награждена орденом «Знак Почета».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420111, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 36а
  • Телефон: +7(843) 292-38-59
  • Email: gailj_07@bk.ru

Дата последнего обновления: 19.05.2018

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