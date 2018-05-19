Ильдарханова Флюра Амировна
Общая информация
Директор Центра семьи и демографии Академии наук РТ
Родилась в д. Сарайлы Сармановского района ТАССР.
Образование:
Окончила Казанский государственный педагогический институт.
Трудовая деятельность:
1970 — 2007 гг. — учитель русского языка, секретарь Кировского райкома ВЛКСМ, секретарь Татарского обкома ВЛКСМ, заместитель заведующего отделом науки и учебных заведений Татарского обкома КПСС, заместитель министра образования РТ, начальник управления записи актов гражданского состояния РТ.
С 2007 г. — директор ГУ «Центр семьи и демографии» Академии наук РТ.
Кандидат педагогических наук, доктор социологических наук.
Заслуженный учитель РТ.
Награждена орденом «Знак Почета».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Лево-Булачная, 36а
- Телефон: +7(843) 292-38-59
- Email: gailj_07@bk.ru
Дата последнего обновления: 19.05.2018