Зиганшина Сююмбика Разильевна
Общая информация
Директор Национальной библиотеки РТ
Образование:
Окончила Казанский государственный педагогический института по специальности «учитель истории, обществоведения и английского языка», Иллинойский университет в г. Урбана-Шампейн по специальности «библиотечные и информационные науки» (1995 г.).
Трудовая деятельность:
1992 — 1993 гг. — библиотекарь, отдел организации каталогов, Национальная библиотека Республики Татарстан.
1993 — 1994 гг. — главный библиотекарь, отдел международного книгообмена, Национальная библиотека Республики Татарстан.
В 1995 г. — стажер, Славянский и Балтийский отдел, Нью-Йоркская публичная библиотека.
1995 — 2007 г. — заведующий отделом литературы на иностранных языках, Национальная библиотека Республики Татарстан.
2002 — 2008 гг. — координатор интернет Центра программы «Обучение и доступ к Интернет».
2007 — 2015 гг. — заместитель директора Национальной библиотеки Республики Татарстан.
С 13 января 2015 г. — директор Национальной библиотеки РТ.
Заслуженный работник культуры РТ.
Награждена почетной грамотой Министерства культуры Республики Татарстан(2000 г.), нагрудным знаком Министерства культуры РТ «За достижения в культуре», медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), благодарственным письмом министерства культуры Республики Татарстан (2011 г.), грантом правительства Республики Татарстан для поддержки лучших работников учреждений культуры, искусства и кинематографии в номинации «профессионал» (2012 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Кремлевская, 33
- Телефон: +7(843) 292-68-26
- Email: Director.Nbrt@tatar.ru
Дата последнего обновления: 19.05.2018