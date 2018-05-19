Зиганшина Сююмбика Разильевна

Общая информация

Директор Национальной библиотеки РТ

Образование:

Окончила Казанский государственный педагогический института по специальности «учитель истории, обществоведения и английского языка», Иллинойский университет в г. Урбана-Шампейн по специальности «библиотечные и информационные науки» (1995 г.).

Трудовая деятельность:

1992 — 1993 гг. — библиотекарь, отдел организации каталогов, Национальная библиотека Республики Татарстан.

1993 — 1994 гг. — главный библиотекарь, отдел международного книгообмена, Национальная библиотека Республики Татарстан.

В 1995 г. — стажер, Славянский и Балтийский отдел, Нью-Йоркская публичная библиотека.

1995 — 2007 г. — заведующий отделом литературы на иностранных языках, Национальная библиотека Республики Татарстан.

2002 — 2008 гг. — координатор интернет Центра программы «Обучение и доступ к Интернет».

2007 — 2015 гг. — заместитель директора Национальной библиотеки Республики Татарстан.

С 13 января 2015 г. — директор Национальной библиотеки РТ.

Заслуженный работник культуры РТ.

Награждена почетной грамотой Министерства культуры Республики Татарстан(2000 г.), нагрудным знаком Министерства культуры РТ «За достижения в культуре», медалью «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), благодарственным письмом министерства культуры Республики Татарстан (2011 г.), грантом правительства Республики Татарстан для поддержки лучших работников учреждений культуры, искусства и кинематографии в номинации «профессионал» (2012 г.).

Дата последнего обновления: