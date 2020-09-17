Гибадуллин Алмаз Назипович
Общая информация
Родился 27 июня 1979 года в пгт. Апастово, Апастовский район РТ.
Образование:
2001 год — Казанскую государственную академию ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана по специальности «ветеринария»
Трудовая деятельность:
С 2001 по 2005 гг. — старший зоотехник, начальник селекционного племенной службы ГУП ГПП «Элита».
С 2005 по 2007 гг. — начальник селекционно-племенной службы Апастовского района, главное государственное сельскохозяйственное управление племенным делом в животноводстве МСХ и П РТ.
С 2007 по 2008 гг. — председатель Апастовского межхозяйственного объединения по искусственному осеменению.
С января по февраль 2008 г. — начальник селекционно-племенной службы Апастовского района.
С марта по ноябрь 2008 г. — заместитель генерального директора ООО СХП Енали Апастовского района.
С 2008 по 2011 гг. — главный ветеринарный врач ООО СХП Енали Апастовского района.
С 2011 по 2014 гг. — главный ветеринарный врач ООО «Сельхозпредприятие „Свияга“.
С 2014 по 2016 гг. — начальник Апастовского территориального отдела государственной ветеринарной инспекции Главного управления ветеринарии кабинета министров РТ.
С 2016 по 2017 гг. — заместитель начальника главного управления ветеринарии кабинета министров РТ.
2017-2020 гг. — руководитель исполнительного комитета Апастовского муниципального района РТ.
С апреля 2020 г. — начальник ГБУ «Апастовское районное государственное ветеринарное объединение».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Апастово
- Адрес: 422350, ул Советская, 5
Дата последнего обновления: 17.09.2020