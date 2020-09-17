Гибадуллин Алмаз Назипович

Общая информация

Родился 27 июня 1979 года в пгт. Апастово, Апастовский район РТ.

Образование:

2001 год — Казанскую государственную академию ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана по специальности «ветеринария»

Трудовая деятельность:



С 2001 по 2005 гг. — старший зоотехник, начальник селекционного племенной службы ГУП ГПП «Элита».

С 2005 по 2007 гг. — начальник селекционно-племенной службы Апастовского района, главное государственное сельскохозяйственное управление племенным делом в животноводстве МСХ и П РТ.

С 2007 по 2008 гг. — председатель Апастовского межхозяйственного объединения по искусственному осеменению.

С января по февраль 2008 г. — начальник селекционно-племенной службы Апастовского района.

С марта по ноябрь 2008 г. — заместитель генерального директора ООО СХП Енали Апастовского района.

С 2008 по 2011 гг. — главный ветеринарный врач ООО СХП Енали Апастовского района.

С 2011 по 2014 гг. — главный ветеринарный врач ООО «Сельхозпредприятие „Свияга“.

С 2014 по 2016 гг. — начальник Апастовского территориального отдела государственной ветеринарной инспекции Главного управления ветеринарии кабинета министров РТ.

С 2016 по 2017 гг. — заместитель начальника главного управления ветеринарии кабинета министров РТ.

2017-2020 гг. — руководитель исполнительного комитета Апастовского муниципального района РТ.

С апреля 2020 г. — начальник ГБУ «Апастовское районное государственное ветеринарное объединение».

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