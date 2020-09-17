Галиуллин Адель Рустамович

Общая информация

Родился 13 июля 1980 года в Казани.

Образование

2002 г. — Казанский государственный университет имени В.И.Ульянова-Ленина по специальности «юриспруденция».

2014 г. — Международный институт менеджмента ЛИНК (г. Москва), курс MBA «Стратегия», Институт государственной службы им. Ли Кван Ю (Сингапур).

2016 г. — прошел курсы повышения квалификации по программе дополнительного профессионального образования «Управление территорией: 2016 г. — стратегия и тактика» в ФГАОУВО «Казанский(Приволжский) Федеральный университет».

2017 г. — прошел повышение квалификации в Институте специальной подготовки ФГБВОУ ВО «Академия гражданской защиты МЧС России» по программе «Мобилизационная подготовка в субъекте Российской Федерации».

2017 г. — прошел тренинг в Высшей школе государственного и муниципального управления КФУ по теме: «Межличностные коммуникации в экстремальных ситуациях».

Трудовая деятельность



2001-2003 гг. — ведущий специалист юридического отдела, министерство транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан, г. Казань.

2003 г. — юрисконсульт, Татарский филиал банка внешней торговли (открытое акционерное общество) в г. Казани.

2003-2006 гг. — директор центра занятости населения Московского района г. Казани, территориальный орган министерства труда России по вопросам занятости населения по Республике Татарстан, г. Казань.

2006-2007 г. — начальник управления организации работ, министерство экономики и промышленности Республики Татарстан, г. Казань.

2010-2011 г. — помощник министра лесного хозяйства Республики Татарстан, г. Казань.

2011-2014 г. — управляющий делами, министерство лесного хозяйства Республики Татарстан, г. Казань.

2014-2020 гг. — руководитель исполнительного комитета Бугульминского муниципального района РТ.

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