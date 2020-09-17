Габдрахманов Ильдар Дамирович

Общая информация

Родился 1 января 1971 года

Образование



1991 г. — Казанский сельскохозяйственный институт им. М. Горького по специальности «ученый агроном».

1991 г. — Московская коммерческая академия.

2008 г. — программа«Государственное и муниципальное управление».

2011 г. — подготовкаответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности лиц в организациях и учреждениях бюджетной сферы.

2016 г. — программа «Инновационное развитие территорий/отраслей и привлечение инвестиций».

Трудовая деятельность



2002-2006 гг. — исполнительный директор Татарской Республиканской общественной организации спортивного клуба «Тимерхан».

2006-2012 гг. — заместитель руководителя исполнительного комитета Балтасинского городского поселения Балтасинского муниципального района РТ.

С 2012 г. — руководитель исполнительного комитета Балтасинского городского поселения Балтасинского муниципального района РТ.

Действительный муниципальный советник 1-го класса.

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