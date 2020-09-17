Габдрахманов Ильдар Дамирович
Общая информация
Родился 1 января 1971 года
Образование
1991 г. — Казанский сельскохозяйственный институт им. М. Горького по специальности «ученый агроном».
1991 г. — Московская коммерческая академия.
2008 г. — программа«Государственное и муниципальное управление».
2011 г. — подготовкаответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности лиц в организациях и учреждениях бюджетной сферы.
2016 г. — программа «Инновационное развитие территорий/отраслей и привлечение инвестиций».
Трудовая деятельность
2002-2006 гг. — исполнительный директор Татарской Республиканской общественной организации спортивного клуба «Тимерхан».
2006-2012 гг. — заместитель руководителя исполнительного комитета Балтасинского городского поселения Балтасинского муниципального района РТ.
С 2012 г. — руководитель исполнительного комитета Балтасинского городского поселения Балтасинского муниципального района РТ.
Действительный муниципальный советник 1-го класса.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Балтаси
- Адрес: 422250, РТ, пгт. Балтаси, ул. Ленина, 45
- Телефон: (84368) 2-54-44
- Email: Bltgp.Blt@tatar.ru
- Сайт: http://baltasi.tatarstan.ru
Дата последнего обновления: 17.09.2020