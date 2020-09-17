Валеев Ленар Фаатович
Общая информация
Родился 17 января 1978 года в Казани.
Образование
2000 г.— Казанская государственная сельскохозяйственная академия по специальности «механизация сельского хозяйства»
Трудовая деятельность
2000-2002 гг. — инженер-механик, ОАО «Татнефтепродукт».
2002-2005 гг. — главный инженер, прораб, ООО «Монолит».
2005-2007 гг. — главный механик, ООО «Бахетле».
2007-2009 гг. — заместитель генерального директора, ЗАО «Стаб».
2009-2010 гг. — директор по развитию, ЗАО «Виско».
2010-2011 гг. — директор, ООО «Экодом».
2011-2014 гг. — генеральный директор, ООО «ЧЖК Азино 1».
2014-2015 гг. — учредитель ООО «ПСГ-Казань».
С декабря 2015 г. — советник главы Альметьевского муниципального района.
С февраля 2017 г. — руководитель исполнительного комитета г. Альметьевск.
Советник муниципальной службы 3 класса (2016 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
- Адрес: 423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, 39, каб. 216
- Телефон: +7(8553) 32-67-77
- Email: L.Valeev@tatar.ru
- Сайт: http://almetyevsk.tatar.ru
Дата последнего обновления: 17.09.2020