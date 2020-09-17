Список персон

Валеев Ленар Фаатович

Гос. ведомства, Муниципальная власть
Валеев Ленар Фаатович
Фото: tatarstan.ru/

Общая информация

Родился 17 января 1978 года в Казани.

Образование

2000 г.— Казанская государственная сельскохозяйственная академия по специальности «механизация сельского хозяйства»

Трудовая деятельность

2000-2002 гг. — инженер-механик, ОАО «Татнефтепродукт».
2002-2005 гг. — главный инженер, прораб, ООО «Монолит».
2005-2007 гг. — главный механик, ООО «Бахетле».
2007-2009 гг. — заместитель генерального директора, ЗАО «Стаб».
2009-2010 гг. — директор по развитию, ЗАО «Виско».
2010-2011 гг. — директор, ООО «Экодом».
2011-2014 гг. — генеральный директор, ООО «ЧЖК Азино 1».
2014-2015 гг. — учредитель ООО «ПСГ-Казань».
С декабря 2015 г. — советник главы Альметьевского муниципального района.

С февраля 2017 г. — руководитель исполнительного комитета г. Альметьевск.

Советник муниципальной службы 3 класса (2016 г.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск
  • Адрес: 423450, г. Альметьевск, ул. Ленина, 39, каб. 216
  • Телефон: +7(8553) 32-67-77
  • Email: L.Valeev@tatar.ru
  • Сайт: http://almetyevsk.tatar.ru

Дата последнего обновления: 17.09.2020


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