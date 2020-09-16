Баландин Денис Иванович

Общая информация

Родился 23 апреля 1985 года в г. Чистополь.

Образование

2007 г. — окончил Московский гуманитарно-экономический институт по специальности «юриспруденция».

2011 г. — окончил Казанский (Приволжский) федеральный университет по специальности «государственное и муниципальное управление».

Трудовая деятельность

2006-2008 гг. — юрист ООО «УК ЖКХ Камских Полян».

2008-2011 гг. — начальник правового отдал ООО «УК ЖКХ Камских Полян».

2011 г. — директор ООО «УК ЖКХ „Центр“, заместитель директора ООО „УК ЖКХ-НК“.

2012-2015 гг. — директор ООО УК ЖКХ „Кама“.

2015-2017 гг. — заместитель руководителя исполнительного комитета города Нижнекамска (по благоустройству).

2017-2020 гг. — руководитель исполнительного комитета г. Нижнекамска.

С июля 2020 г. главный специалист службы заместителя генерального директора по персоналу и социальным вопросам ПАО «Нижнекамскнефтехим».

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