Баландин Денис Иванович
Общая информация
Родился 23 апреля 1985 года в г. Чистополь.
Образование
2007 г. — окончил Московский гуманитарно-экономический институт по специальности «юриспруденция».
2011 г. — окончил Казанский (Приволжский) федеральный университет по специальности «государственное и муниципальное управление».
Трудовая деятельность
2006-2008 гг. — юрист ООО «УК ЖКХ Камских Полян».
2008-2011 гг. — начальник правового отдал ООО «УК ЖКХ Камских Полян».
2011 г. — директор ООО «УК ЖКХ „Центр“, заместитель директора ООО „УК ЖКХ-НК“.
2012-2015 гг. — директор ООО УК ЖКХ „Кама“.
2015-2017 гг. — заместитель руководителя исполнительного комитета города Нижнекамска (по благоустройству).
2017-2020 гг. — руководитель исполнительного комитета г. Нижнекамска.
С июля 2020 г. главный специалист службы заместителя генерального директора по персоналу и социальным вопросам ПАО «Нижнекамскнефтехим».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нижнекамск
Дата последнего обновления: 16.09.2020