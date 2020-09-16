Андреева Флера Ивановна
Общая информация
Родилась 23 декабря 1955 года в г. Кизел Пермской области.
Образование
1979 г. — Московский ордена Ленина энергетический институт.
1995 г. — Удмуртский государственный университет.
Трудовая деятельность
1979-1983 гг. — инженер-конструктор специального конструкторско-технологического бюро (СКТБ ТЭ).
1983-1985 гг. — заместитель председателя профкома завода транспортного электрооборудования г. Набережные Челны.
1985-1990 гг. — инструктор, председатель партийной комиссии Набережночелнинского горкома КПСС.
1990-1992 гг. — начальник отдела по работе с кооперативами исполкома горсовета г. Набережные Челны.
1992-1994 гг. — директор регистрационного центра мэрии г. Набережные Челны.
1994-1994 гг. — вице-мэр, и.о. председателя комитета по управлению коммунальным имуществом г. Набережные Челны.
1994-1998 гг. — вице-мэр по развитию предпринимательства, информации, связи с общественностью, социальным вопросам г. Набережные Челны.
1998-2001 гг. — заместитель главы администрации города, председатель комитета по управлению коммунальным имуществом г. Набережные Челны.
2001-2004 гг. — помощник заместителя генерального директора ОАО «КАМАЗ» по корпоративной стратегии г. Набережные Челны.
2004-2005 гг. — заместитель главы администрации города, начальник управления министерства земельных и имущественных отношений РТ по г. Набережные Челны.
2006-2009 гг. — заместитель руководителя исполнительного комитета, начальник управления земельных и имущественных отношений.
2009-2010 гг. — руководитель аппарата исполнительного комитета.
С 2010 г. — заместитель главы муниципального образования город Набережные Челны, осуществляющий свои полномочия на постоянной основе.
С сентября 2015 г. — заместитель главы муниципального образования города Набережные Челны.
Награды
Награждена медалями «В память 1000 — летия г. Казани» (2005 г.), «За заслуги в проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2006 года» (2006 г.), «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года» (2012 г.), «За доблестный труд» (2010 г.), благодарственными письмами председателя Государственного совета РТ (2010 г.), мэра города (2009 г.), медалью «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года» (2012 г.). Имеет знак отличия «За заслуги перед г. Набережные Челны» (2010 г.), медалью «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан» (2015 г.).
Заслуженный экономист РТ (2005 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423805, г. Набережные Челны, пр.Х. Туфана, 23
- Телефон: +7(8552) 30-55-09
- Email: Flera.Andreeva@tatar.ru
- Сайт: www.nabchelny.ru
Дата последнего обновления: 16.09.2020