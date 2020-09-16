Авдеев Андрей Сергеевич

Общая информация

Родился 15 мая 1973 года в г. Ижеск.

Образование

1996 г. — Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «прикладная математика»

Трудовая деятельность



1996-1998 гг. — налоговый инспектор отдела налогообложения физических лиц государственной налоговой инспекции по Агрызскому району.

1999-2000 гг. — старший помощник НО-1 по автоматизации в военном комиссариате Агрызского района РТ.

2001-2004 гг. — казначей отделения федерального казначейства МФ РФ по Агрызскому району РТ.

2004-2013 гг. — начальник ОАО «Татэнергосбыт» Елабужского отделения Агрызского объединенного производственного участка.

2013 г. — управляющий делами исполнительного комитета Агрызкого муниципального района.

2013-2020 гг. — руководитель исполнительного комитета Агрызского муниципального района.

С 2018 г. — исполнительный директор НО «Фонд поддержки и развития физической культуры и спорта».

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