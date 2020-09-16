Авдеев Андрей Сергеевич
Общая информация
Родился 15 мая 1973 года в г. Ижеск.
Образование
1996 г. — Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина по специальности «прикладная математика»
Трудовая деятельность
1996-1998 гг. — налоговый инспектор отдела налогообложения физических лиц государственной налоговой инспекции по Агрызскому району.
1999-2000 гг. — старший помощник НО-1 по автоматизации в военном комиссариате Агрызского района РТ.
2001-2004 гг. — казначей отделения федерального казначейства МФ РФ по Агрызскому району РТ.
2004-2013 гг. — начальник ОАО «Татэнергосбыт» Елабужского отделения Агрызского объединенного производственного участка.
2013 г. — управляющий делами исполнительного комитета Агрызкого муниципального района.
2013-2020 гг. — руководитель исполнительного комитета Агрызского муниципального района.
С 2018 г. — исполнительный директор НО «Фонд поддержки и развития физической культуры и спорта».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Агрыз
- Адрес: 422230, г. Агрыз, ул. Гагарина, 13
Дата последнего обновления: 16.09.2020