Шакиров Марат Рафаэльевич
Общая информация
Родился 27 августа 1981 года в пос. Смидович, Еврейской АО.
Образование
2003 г.— Казанский государственный финансово-экономический институт по специальности «финансы и кредит».
Трудовая деятельность
2003-2007 гг. — ведущий специалист службы внутреннего контроля АО Сбербанк России.
2007-2010 гг. — ведущий специалист отдела корпоративного кредитования АО МДМ банк.
2010-2017 гг. — начальник отдела корпоративного кредитования АО Промсвязьбанк.
2017-2018 гг. — региональный директор АО МСП Банк в г. Казань.
2017-2019 гu. — генеральный директор АО «Региональная лизинговая компания Республики Татарстан».
С 2020 г.— Управляющий — индивидуальный предприниматель ООО «СХТ-ТРЕЙД».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, г. Казань, ул. Московская, 55
- Телефон: +7(843) 293-15-58
- Email: info@rlcrt.ru
- Сайт: www.rlcrt.ru
Дата последнего обновления: 16.09.2020