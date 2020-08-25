Данилов Евгений Валентинович

Общая информация

Родился 2 апреля 1978 года в Казани.

Образование:



2001 год — анский государственный технический университет им. А.Н. Туполева по специальности «ракетные двигатели» (2001 г.), президентскую программу подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства РФ (2006 г.), КГТУ им. А.Н. Туполева по специальности «переводчик в сфере профессиональных коммуникаций (английский язык)» (2009 г.).

С 2001 — 2006 гг. — менеджер по маркетингу, ведущий специалист по маркетингу, начальник отдела продаж ОАО «ИнтелСет».

С 2006 — 2008 гг. — заместитель директора отдела корпоративных продаж ОАО «ТРК „ТВТ“.

С 2007 — 2008 гг. — директор отдела корпоративных продаж ОАО „ТРК “ТВТ».

С 2008 — 2012 гг. — директор департамента маркетинга и продаж ООО «Телесет».

В 2012 г. — директор филиала ОАО «Ростелеком» в Республике Татарстан, генеральный директор ООО «Телесет» и ОАО «ТНПКО».

С октября 2012 г. — генеральный директор ОАО «Иннополис».

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