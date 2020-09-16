Гибадуллин Ильгиз Ильдарович
Общая информация
Родился 9 августа 1977 года в Казани.
Образование
1999 г. — исторический факультет Казанского государственного университета.
Трудовая деятельность
1999-2001 гг. — специалист отдела по работе с юридическими лицами ОАО Центральный Депозитарий Республики Татарстан.
2001-2004 гг. — руководитель фронт-офиса (отдел продаж) ОАО Стандарт-Инвест.
2004-2006 гг. — начальник отдела маркетинга и продаж ОАО ТНПКО (оператор фиксированной связи г. Казань).
2006-2007 гг. — руководитель отдела продвижения ОАО Гамма-Хим.
2007-2015 гг. — менеджер по работе с ключевыми клиентами, начальник отдела по работе с крупными и ключевыми клиентами, директор по корпоративному бизнесу, коммерческий директор по развитию корпоративного бизнеса Приволжского региона ОАО «ВымпелКом».
2015-2016 гг. — территориальный управляющий Казанского кластера(Республика Татарстан, Удмуртская Республика) ПАО «ВымпелКом».
С июля 2016 г. — управляющий Казанского кластера Центрального региона ПАО «Вымпелком».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420087, г. Казань, ул. Гвардейская, 54Е
- Телефон: +7(843) 259-94- 00
Дата последнего обновления: 16.09.2020