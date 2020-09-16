Ахметзянов Рустам Расимович
Общая информация
Родился 31 мая 1959 года.
Образование
1985 г. — Казанский авиационный институт им. А.Н.Туполева по специальности АСУ.
2001 г. — Академия народного хозяйства при правительстве РФ по специальности «менеджер нефтегазового бизнеса».
Трудовая деятельность
2002-2011 гг. — начальник управления информационных технологий, заместитель главного инженера ОАО «Татнефть».
2011-2019 гг. — директор ООО «Татинтек».
Кандидат экономических наук, доцент.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Альметьевск
Дата последнего обновления: 16.09.2020