Список персон

Ахметзянов Рустам Расимович

Общая информация

Родился 31 мая 1959 года.

Образование

1985 г. — Казанский авиационный институт им. А.Н.Туполева по специальности АСУ.
2001 г. — Академия народного хозяйства при правительстве РФ по специальности «менеджер нефтегазового бизнеса».

Трудовая деятельность

2002-2011 гг. — начальник управления информационных технологий, заместитель главного инженера ОАО «Татнефть».
2011-2019 гг. — директор ООО «Татинтек».

Кандидат экономических наук, доцент.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Альметьевск

Дата последнего обновления: 16.09.2020


Если вы нашли ошибку, напишите нам