Зарипов Наиль Шамилович

Общая информация

Директор ГАПОУ «Казанский энергетический колледж»

Образование:

Окончил Казанский химико-технологический университет по специальности «инженер-механик» (1983 г.), Казанскую сельскохозяйственную академию по специальности «инженер-механик»(1986 г.), Поволжский социально-политический институт по специальности «политолог» (1991 г.).

Трудовая деятельность:

1973 — 1975 гг. — службы в рядах Вооруженных Сил.

1975 — 1977 гг. — механик по ремонту оборудования на заводе ЭВМ.

1977 — 1981 гг. — главный механик, заместитель управляющего в «Сельхозтехнике».

1981 — 1987 гг. — управляющий, директор ремонтно-технического предприятия «Борисковоремтехпред».

1987 — 1988 гг. — инструктор отдела организационно-партийной работы Татарского обкома КПСС.

1988 — 1994 гг. — заместитель председателя Госагропрома ТАССР, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Татарстана.

1994 — 1998 гг. — глава администрации Бавлинского района и г. Бавлы, председатель объединенного Совета народных депутатов города и района.

1998 — 1999 гг. — генеральный директор «Казанского жирового комбината».

1999 — 2000 гг. — заместитель председателя правительства Пензенской области.

2000 — 2003 гг. — вице-президент ООО «Циклон -Треид», г. Казань.

2003 — 2005 гг. — глава представительства Холдинговой компании «Татинвест» по РТ.

2005 — 2013 гг. — постоянный представитель Республики Татарстан в Азербайджанской Республике.

С мая по сентябрь 2013 г. — руководитель исполнительного комитета Черемшанского муниципального района.

2013 — 2014 гг. — глава — председатель совета муниципального образования «Черемшанский муниципальный район».

С 2014 по 2016 гг. — главный советник аппарата президента РТ.

С 2016 г. — директор ГАПОУ «Казанский энергетический колледж».

Действительный муниципальный советник РТ первого класса (2013 г.).

Занесен в книгу почета министерства сельского хозяйства РТ.

Заслуженный механизатор сельского хозяйства Республики Татарстан(1993 г.), отличник Госкомсельхозтехники СССР, почетный строитель Российской Федерации, почетный гражданин г. Бавлы.

Награжден орденом «Знак Почета» (1986 г.), почетными грамотами Президента РТ (1995 г.), правительства РТ, министерства внешнеэкономического сотрудничества РТ, Золотым почетным знаком министерства сельского хозяйства РТ, медалями «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), «За доблестный труд» (2009 г.), почетными грамотами министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ, председателя государственного агропромышленного комитета ТАССР, почетные грамоты министерств РТ, благодарственными письмами председателя Духовного управления мусульман РТ, кабинета министров РТ.

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