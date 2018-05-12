Ершов Андрей Николаевич

Общая информация

Почетный консул Франции в г. Казани, председатель научного совета по социологии Академии наук РТ

Образование:

Окончил Казанский государственный университет, Казанский финансово-экономический институт, Высшие офицерские курсы «Выстрел» (1990 г.). Владеет английским языком.

Трудовая деятельность:

1975 — 1980 гг. — инструктор Бауманского райкома ВЛКСМ, заместителем секретаря комитета ВЛКСМ на заводе «Точмаш», инструктор Татарского обкома ВЛКСМ.

1980 — 1984 гг. — первый секретарь Бауманского райкома ВЛКСМ.

1984 — 1985 гг. — секретарь Татарского обкома ВЛКСМ.

1985 — 1986 гг. — ответственный организатор ЦК ВЛКСМ, г. Москва.

1986 — 1989 гг. — второй секретарь Татарского обкома ВЛКСМ.

1987 — 1990 гг. — депутат, председатель постоянной комиссии Казанского городского Совета народных депутатов, член президиума Татарского областного совета Профсоюзов.

1989 -1991 гг. — инспектор Татарского обкома КПСС.

1991 — 1992 гг. — старший научный сотрудник НИИ среднего специального образования АПН СССР.

С 1992 по 1997 гг. — главный референт Аппарата президента РТ.

В 1997 г. — стажировка в органах государственной власти и учебных заведениях Франции.

С 1997 по 2001 гг. — директор Республиканского центра переподготовки и повышения квалификации госслужащих при Департаменте по делам госслужащих при президенте РТ, заведующий кафедрой государственного управления социально-экономическими процессами.

С 2001 по 2007 гг. — ректор Института государственной службы при президенте Республики Татарстан, заведующий кафедрой государственного управления социально-экономическими процессами.

С 2007 по 2011 гг. — ректор Академии государственного и муниципального управления при президенте Республики Татарстан.

В 2009 г. — стажировка в органах государственной власти и учебных заведениях Канады.

С 2008 по 2013 гг. — член Общественной палаты Республики Татарстан.

С 2011 г. — ректор Казанского института инновационного менеджмента и информатики.

С 2012 г. — почетный консул Франции в г. Казани.

С 2015 г. — заместитель заведующего кафедрой общей и этнической социологии по науке Казанского (Приволжского) Федерального Университета.

Доктор социологических наук, профессор, региональный вице-президент(Поволжье) исполнительного комитета Российского общества социологов, председатель Татарстанского отделения Российского общества социологов, председатель научного совета по социологии Академии наук Республики Татарстан, эксперт ENTO (Европейская сеть учебных заведений по подготовке кадров для местных и региональных органов власти) при Совете Европы (г. Страсбург), член Наблюдательного совета Евразийского союза промышленников и предпринимателей(ЕАСПП), Почетный дворянин Казанского (Татарстанского) дворянского собрания, вице-президент Федерации бокса Республики Татарстан. Подполковник.

Заместитель председателя регионального представительства общественной организации «Альянс Франсез — Казань», член диссертационных докторских советов по социологии в КГТУ им. С.М.Кирова и Мордовском государственном университете им. Н.П. Огарева, член редколлегии журнала «Социология» (г. Москва), член редколлегии журнала «Регионология» (г.Саранск), член редколлегии журнала«Казанский социально-гуманитарный вестник», член редакционного совета журнала «Служебная лестница» (г. Казань), член редакционного совета журнала «Вестник экономики, права и социологии» член Российского совета по специальности Мaster of Public Administration при Министерстве образования и науки РФ, эксперт Российской академии наук, заместитель председателя совета сторонников ТРО ВПП «Единая Россия», вице — президент федерации бокса Татарстана.

Награжден орденами «Дружбы», «Академические пальмы» (Франция), Русской православной церкви святителя Иннокентия Московского третьей степени, Святого Станислава третьей степени, 15 медалями РФ, медалью Международного института государственной службы (г. Париж).

Автор 20 книг и монографий, более 180 научных статей по социологии, политологии, экономике, государственному и муниципальному управлению, в том числе «Социальные ресурсы местного самоуправления», «Становление местного самоуправления в современных условиях (опыт социологического исследования)», «Региональная экономика: теория и практика», «Организационные структуры управления органов власти», «Управление и самоуправление в процессе социальных преобразований», «Уроки реформы местного самоуправления в РФ», «Местное самоуправление в РТ: проблемы и перспективы», «Социология управления», «Канада: дорожный дневник», «Социальное здоровье населения».

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