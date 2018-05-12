Гафиятов Ильгиз Зиниятуллович

Общая информация

Директор Нижнекамского института информационных технологий и телекоммуникаций КГТУ им. А.Н.Туполева, директор Нефтехимического инжинирингового центра

Образование:

Окончил Казанский химико-технологический институт по специальности «инженер-механик», Московский гуманитарно-экономический институт по специальности «экономист-финансист».

Трудовая деятельность:

1972 — 1973 гг. — слесарь-монтажник ОАО «Татнефтехиммонтаж», г. Нижнекамск.

1973 — 1975 гг. — служба в рядах Советской Армии.

1976 — 1977 гг. — слесарь цеха металлоконструкций Нижнекамского специализированного строительно-монтажного треста «Татспецмонтаж».

1978 — 2003 гг. — слесарь по ремонту, заместитель начальника цеха, начальник отдела сбыта ОАО «Нижнекамскнефтехим».

В 2003 г. — заместитель директора по экономике и финансам фирмы «Антикор-хим», г. Нижнекамск.

С августа 2003 г. — директор Нижнекамского института информационных технологий и телекоммуникаций ГОУ ВПО КГТУ им. А.Н.Туполева.

С августа 2016 г. — директор Нефтехимического инжинирингового центра.

Депутат городского совета, член диссертационного совета КГТУ им. А.Н. Туполева, член «Союза десантников России», член редакционного совета Евразийского международного научно-аналитического журнала «Проблемы современной экономики».

Награжден грамотой министерства образования РТ (2008 г.), грамотой союза десантников РФ (2008 г.), орденом генерала армии В.Ф. Маргелова (2009 г.), благодарственными письмами главы Нижнекамского муниципального района (2008 г.), премьер-министра РТ(2009 г.).

Имеет более 40 научных трудов.

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