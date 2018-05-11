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Золотарев Андрей Леонидович

IT-компании, Телекоммуникации и связь
Золотарев Андрей Леонидович Фото: realnoevremya.ru

Общая информация

Родился в г. Кирс Кировской области.

Образование:

1997 г. — Вятский Государственный Технический Университет по специальности «автоматика и управление, в технических системах» .

Трудовая деятельность:

1998 — 2003 гг. — инженер, заместитель технического директора, технический директор ООО «Вятская сотовая связь» (г. Киров).

2003 — 2004 гг. — технический директор Нижегородского филиала ОАО «Вымпелком».

2004 — 2009 гг. — директор Кировского филиала ОАО «Вымпелком».

2009 — 2010 гг. — директор Екатеринбургского филиала ОАО «Вымпелком».

2010 — 2014 гг. — директор Тюменского филиала ОАО «Вымпелком».

2014 — 2015 гг. — коммерческий директор ООО «Скай Мобайл» (Кыргызстан).

2016 — 2017 гг. — коммерческий директор Уральского регионального филиала ООО «Престиж Интернет» в г. Екатеринбурге.

С января 2017 г. — директор регионального отделения по Республике Татарстан Поволжского филиала ПАО «МегаФон».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420071, г. Казань, ул. Парковая, 24
  • Телефон: +7(843) 239-48-48
  • Email: samara@megafon.ru
  • Сайт: tatarstan.megafon.ru

Дата последнего обновления: 11.05.2018

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