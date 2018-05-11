Золотарев Андрей Леонидович
Общая информация
Родился в г. Кирс Кировской области.
Образование:
1997 г. — Вятский Государственный Технический Университет по специальности «автоматика и управление, в технических системах» .
Трудовая деятельность:
1998 — 2003 гг. — инженер, заместитель технического директора, технический директор ООО «Вятская сотовая связь» (г. Киров).
2003 — 2004 гг. — технический директор Нижегородского филиала ОАО «Вымпелком».
2004 — 2009 гг. — директор Кировского филиала ОАО «Вымпелком».
2009 — 2010 гг. — директор Екатеринбургского филиала ОАО «Вымпелком».
2010 — 2014 гг. — директор Тюменского филиала ОАО «Вымпелком».
2014 — 2015 гг. — коммерческий директор ООО «Скай Мобайл» (Кыргызстан).
2016 — 2017 гг. — коммерческий директор Уральского регионального филиала ООО «Престиж Интернет» в г. Екатеринбурге.
С января 2017 г. — директор регионального отделения по Республике Татарстан Поволжского филиала ПАО «МегаФон».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420071, г. Казань, ул. Парковая, 24
- Телефон: +7(843) 239-48-48
- Email: samara@megafon.ru
- Сайт: tatarstan.megafon.ru
Дата последнего обновления: 11.05.2018