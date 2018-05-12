Список персон

Шарапов Асхат Ахтямович

Агробизнес
Шарапов Асхат Ахтямович

Общая информация

Родился 12 октября 1955 года в п. Бавлы Бавлинского района ТАССР.

Образование:

1977 год — Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности «инженер-геолог»

2002 год — Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности «юрист» (2002 г.).

Трудовая деятельность:

1977 — 1980 гг. — оператор добычи нефти и газа, инженер-технолог, мастер Нефтегазодобывающего управления «Альметьевскнефть».
1980 — 1992 гг. — заместитель начальника Казанского районного нефтепроводного управления.
1992 — 1998 гг. — директор инженерно-строительной фирмы «Татстройтехника» ПО «Сельхозтехника» ст. В. Гора.
1998 — 2001 гг. — вице-президент, первый заместитель генерального директора ОАО ХК «Татсельхозтехника».
2001 — 2005 гг. — генеральный директор ОАО ХК «Татсельхозтехника».
2005 — 2007 гг. — генеральный директор Международного союза экономистов Евразийского отделения.
С июля 2007 г. — генеральный директор АО «РАЦИН» (бывш. ГУП «РАЦИН»).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, г. Казань, ул. Федосеевская, 36
  • Телефон: +7(843) 221-77-00
  • Email: sharapov.racin@tatar.ru
  • Сайт: www.racin.ru

Дата последнего обновления: 12.05.2018

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