Шарапов Асхат Ахтямович

Общая информация

Родился 12 октября 1955 года в п. Бавлы Бавлинского района ТАССР.

Образование:

1977 год — Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности «инженер-геолог»

2002 год — Казанский государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина по специальности «юрист» (2002 г.).

Трудовая деятельность:



1977 — 1980 гг. — оператор добычи нефти и газа, инженер-технолог, мастер Нефтегазодобывающего управления «Альметьевскнефть».

1980 — 1992 гг. — заместитель начальника Казанского районного нефтепроводного управления.

1992 — 1998 гг. — директор инженерно-строительной фирмы «Татстройтехника» ПО «Сельхозтехника» ст. В. Гора.

1998 — 2001 гг. — вице-президент, первый заместитель генерального директора ОАО ХК «Татсельхозтехника».

2001 — 2005 гг. — генеральный директор ОАО ХК «Татсельхозтехника».

2005 — 2007 гг. — генеральный директор Международного союза экономистов Евразийского отделения.

С июля 2007 г. — генеральный директор АО «РАЦИН» (бывш. ГУП «РАЦИН»).

Дата последнего обновления: