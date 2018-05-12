Нуртдинов Минсагир Гайсович

Общая информация

Родился 6 декабря 1955 года в д. Черный Ключ Черемшанского района Республики Татарстан.

Образование:

1978 год — Казанский государственный ветеринарный институт

Трудовая деятельность:



В 1978 г. — преподаватель кафедры организации и экономики КГВИ.

С 1978 — 1980 гг. — старший лаборант кафедры кормления КГВИ.

С 1980- 1985 гг. — ассистент, доцент кафедры кормления КГВИ.

С 1985 — 1986 гг. — заместитель декана зооинженерного факультета КГВИ.

С 1986 — 1992 гг. — декан зооинженерного факультета КГВИ.

С 1992 — 1995 гг. — директор подсобного хозяйства «Казанка» строительно-монтажного треста № 5.

С 1995 — 1998 гг. — председатель колхоза «Коммунист» Арского района РТ.

С 1998 — 1999 гг. — заместитель Главы администрации по экономике и содействию предпринимательству Высокогорского района Республики Татарстан.

С 1999 — 2002 гг. — заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан по животноводству.

С 2002 — 2014 гг. — первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.

С января 2014 г. — первый заместитель генерального директора по АПК ООО УК «Просто молоко».

Доктор сельскохозяйственных наук. Доцент. Кандидат биологических наук.

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