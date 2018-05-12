Калимуллин Салихзян Минсабирович
Общая информация
Родился 10 декабря 1945 года в Алькеевском районе Татарской АССР.
Образование:
1968 год — Казанский сельскохозяйственный институт
Трудовая деятельность:
1968 — 1978 гг. — главный инженер колхоза «Путь к коммунизму» Алькеевского района, в колхозе «Шигалеевский» Пестречинского района ТАССР.
1978 — 1985 гг. — управляющий Пестречинским районным объединением «Сельхозтехника».
1985 -1987 гг. — председатель Пестречинского районного совета народных депутатов.
С 1987 г. — председатель республиканского объединения «Татсельхозхимия» (ныне ОАО «Татагрохимсервис»).
1995 — 1999 гг. — депутат Государственного Совета РТ первого созыва.
1999 -2004 гг. — депутат Государственного Совета РТ второго созыва.
2004 — 2009 гг. — депутат Государственного Совета РТ третьего созыва, член комитета Государственного совета по экологии, природным ресурсам и землепользованию.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420066, г. Казань, ул. Красносельская, 51а
- Телефон: +7(843) 562-22-80
- Email: secretar@tatagrohimservis.ru
- Сайт: www.tatagrohimservis.ru
Дата последнего обновления: 12.05.2018