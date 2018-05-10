Гайнутдинова Эльмира Булатовна
Общая информация
Директор Делового центра РТ — интернет-портала TatCenter.ru
Образование:
Окончила Казанский государственный университет по специальности «преподаватель истории, обществоведения» (1984 г.), Президентскую программу переподготовки управленческих кадров по специальности «маркетинг» (2003 г.). Прошла обучение в Международном Эриксоновском Университете коучинга. Имеет сертификат «профессиональный коуч» (2010 г.).
Трудовая деятельность:
1977 — 1985 гг. — сотрудник аппарата Кировского райкома комсомола.
1985 — 1992 гг. — сотрудник аппарата Татарского областного комитета профсоюза работников госторговли и потребкооперации.
1995 — 1999 гг. — менеджер редакционной группы по выпуску информационно-рекламной газеты «Почтовый курьер», начальник отдела рекламы газеты «Кинеш».
1999 — 2002 гг. — руководитель рекламной службы, заместитель директора МНИЦ «Третий глаз».
С 2002 г. — заместитель генерального директора, директор по маркетингу Делового центра РТ — интернет-портала TatCenter.ru (ООО «Современные Интернет Технологии»).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420111, г. Казань, ул. Московская, 25
- Телефон: +7(843) 528-08-31
- Email: elmira@tatcenter.ru
Дата последнего обновления: 10.05.2018