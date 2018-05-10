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Абушахманова Татьяна Николаевна

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Абушахманова Татьяна Николаевна

Общая информация

Генеральный директор телеканала «Татарстан 24»

Окончила Московский университет потребительской кооперации.

Трудовая деятельность:

2008 — 2016 гг. — генеральный директор телеканала «Домашний — Казань», генеральный директор ООО «Аргументы и факты Казань».
2016 — 2017 гг. — гендиректор ООО «Трент Радио» и ООО «Кама Медиа».
С июля 2017 г. — генеральный директор телеканала «Татарстан-24».

Награждена почетными грамотами и памятными медалями президента РФ «За вклад в подготовку и проведение Всемирной летней Универсиады в Казани», «За вклад в подготовку и проведение XXII Олимпийских игр в Сочи».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420032, г. Казань, ул. Пролетарская, 17
  • Телефон: +7(843) 511-99-21

Дата последнего обновления: 10.05.2018

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