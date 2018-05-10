Абушахманова Татьяна Николаевна
Общая информация
Генеральный директор телеканала «Татарстан 24»
Окончила Московский университет потребительской кооперации.
Трудовая деятельность:
2008 — 2016 гг. — генеральный директор телеканала «Домашний — Казань», генеральный директор ООО «Аргументы и факты Казань».
2016 — 2017 гг. — гендиректор ООО «Трент Радио» и ООО «Кама Медиа».
С июля 2017 г. — генеральный директор телеканала «Татарстан-24».
Награждена почетными грамотами и памятными медалями президента РФ «За вклад в подготовку и проведение Всемирной летней Универсиады в Казани», «За вклад в подготовку и проведение XXII Олимпийских игр в Сочи».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420032, г. Казань, ул. Пролетарская, 17
- Телефон: +7(843) 511-99-21
Дата последнего обновления: 10.05.2018