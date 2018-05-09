Юсупов Марат Рафаэлевич
Общая информация
Главный врач ГАУЗ «Сабинская центральная районная больница»
Образование:
Окончил лечебный факультет Казанского государственного медицинского института (1988 г.).
Трудовая деятельность:
1985 — 1986 гг. — санитар урологического отделени Казанской городской клинической больницы № 6.
1987 — 1988 гг. — фельдшер скорой помощи Казанской станции скорой медицинской помощи.
1988 — 1989 гг. — врач-уролог урологического отделения № 1 Казанской городской клинической больницы № 6.
1989 — 2003 гг. — врач-уролог Казанской Республиканской клинической больницы.
2003 — 2014 гг. — главный врач ГАУЗ «Аксубаевская ЦРБ».
2014 — 2016 гг. — главный врач Нурлатской центральной районной больницы.
С июля 2016 г. — главный врач ГАУЗ «Сабинская центральная районная больница».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Сарманово
- Адрес: 423350, РТ, с. Сарманово, ул. Куйбышева, 88
- Телефон: +7(84362) 2-48-98
- Email: M.Yusupov@tatar.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018