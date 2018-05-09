Яркаев Айдар Аслямович
Общая информация
Главный врач ГАУЗ «Лениногорская центральная районная больница»
Образование:
Окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «педиатрия» (1996 г.), интернатуру по специальности «хирургия» (1997 г.).
Трудовая деятельность:
1996 — 1997 гг. — врач — интерн детский хирург в детской больнице г. Лениногорск.
1997 — 2012 гг. — врач — хирург детской больницы г. Лениногорск.
2012 — 2014 гг. — заместитель главного врача по медицинской части детской больницы г. Лениногорск.
2014 — 2017 гг. — заведующий детским стационаром в ГАУЗ «Лениногорская центральная районная больница».
С июня 2017 г. — главный врач ГАУЗ «Лениногорская центральная районная больница».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Лениногорск
- Адрес: 423250, г. Лениногорск, ул. Садриева, 20
- Телефон: +7(85595) 5-07-35
- Email: Aydar.Yarkaev@tatar.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018