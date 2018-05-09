Список персон

Яркаев Айдар Аслямович

Медицина
Яркаев Айдар Аслямович

Общая информация

Главный врач ГАУЗ «Лениногорская центральная районная больница»

Образование:

Окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «педиатрия» (1996 г.), интернатуру по специальности «хирургия» (1997 г.).

Трудовая деятельность:

1996 — 1997 гг. — врач — интерн детский хирург в детской больнице г. Лениногорск.
1997 — 2012 гг. — врач — хирург детской больницы г. Лениногорск.
2012 — 2014 гг. — заместитель главного врача по медицинской части детской больницы г. Лениногорск.
2014 — 2017 гг. — заведующий детским стационаром в ГАУЗ «Лениногорская центральная районная больница».

С июня 2017 г. — главный врач ГАУЗ «Лениногорская центральная районная больница».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Лениногорск
  • Адрес: 423250, г. Лениногорск, ул. Садриева, 20
  • Телефон: +7(85595) 5-07-35
  • Email: Aydar.Yarkaev@tatar.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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