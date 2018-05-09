Яруллин Эльдар Шаукатович
Общая информация
Главный врач ГАУЗ «Атнинская центральная районная больница»
Образование:
Окончил Ярославскую государственную медицинскую академию по специальности лечебное дело (2009 г.), ординатуру в Казанском государственном медицинском университете по специальности хирургия (2011 г.), Казанскую Государственную Медицинскую Академию по специальности эндоскопия (2013 г.), Казанскую государственную медицинскую академию по специальности организация здравоохранения и общественное здоровье (2016 г.), Казанскую государственную медицинскую академию избранные вопросы профессиональной патологии (2017 г.).
Трудовая деятельность:
2011 -2012 гг. — медицинский представитель ООО «РомФарма».
2012 — 2017 гг. — врач-хирург ГАУЗ «Атнинская центральная районная больница».
2012 — 2018 гг. — врач-эндоскопист ГАУЗ «Атнинская центральная районная больница».
В 2017 г. — заведующий хирургическим отделением ООО «Клиника ЛМС».
С 12 февраля 2018 г. — главный врач ГАУЗ «Атнинская центральная районная больница».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 422750, РТ, с. Большая Атня, ул. Пролетарская, 1
- Телефон: +7(84369) 2-21-00
Дата последнего обновления: 09.05.2018