Шигабутдинов Ильмас Илялович
Общая информация
Главный врач ГАУЗ «Дрожжановская центральная районная больница»
Образование:
Окончил Казанский медицинский институт (1976 г.).
Трудовая деятельность:
1976 — 1977 гг. — интернатура по хирургии в Республиканской клинической больнице.
1977 — 1985 гг. — хирург, заведующий хирургическим отделением Дрожжановской ЦРБ.
С 1985 г. — главный врач ГАУЗ «Дрожжановская центральная районная больница».
Заслуженный врач Республики Татарстан (1993 г.).
Кавалер ордена «За заслуги в развитии медицины и здравоохранения» (2006 г.).
Врач-хирург высшей квалификационной категории.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 422470, с. Старое Дрожжаное, ул. 2-ая Пятилетка, 25
- Телефон: +7(84375) 2-20-90
- Email: Ilmas.Shigabutdinov@tatar.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018