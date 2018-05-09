Шигапов Ильдар Фираилевич
Общая информация
Главный врач ГАУЗ «Азнакаевская центральная районная больница»
Образование:
Окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «лечебное дело» (2004 г.), Казанский Федеральный университет по специальности «государственное муниципальное управление» (2011 г.).
Трудовая деятельность:
С 2004 по 2006 гг. — врач-ординатор кафедры травматологии и ортопедии Казанской государственной медицинской академии.
С 2009 по 2012 гг. — врач травматолог-ортопед отделения травматологии ГУЗ «РКБ МЗ РТ».
С сентября по декабрь 2011 г. — первичная специализация на кафедре «организация здравоохранения и общественное здоровье» Казанской государственной медицинской академии.
С 2012 по 2014 гг. — руководитель отделения экстренной и плановой консультативной помощи ГАУЗ «РКБ МЗ РТ».
С 2014 г. — главный врач ГАУЗ «Азнакаевская центральная районная больница».
Присвоена I квалификационная категория врача травматолога-ортопеда (2010 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Азнакаево
- Адрес: 423332, г. Азнакаево, ул. Хасаншиной, 21
- Телефон: +7(85592) 9-38-43
- Email: crb.azn@tatar.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018