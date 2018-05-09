Шакиров Ильдус Мударисович
Общая информация
Главный врач ГАУЗ «Сармановская центральная районная больница»
Образование:
Окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «санитария, гигиена и эпидемиология».
Трудовая деятельность:
1985 — 1986 гг. — врач-методист Елабужской ЦРБ.
1986 — 1987 гг. — заместитель главного врача по организации медицинского обслуживания населения Елабужской ЦРБ.
1987 — 2000 гг. — главный врач Елабужского противотуберкулезного диспансера.
2000 — 2001 гг. — заместитель главного врача Кировского района г. Казани.
2001 — 2003 гг. — начальник отдела здравоохранения Кировского района.
2003 — 2008 гг. — главный врач ГМУ «Республиканский детский туберкулезный санаторий „Обсерватория“.
2008 — 2009 гг. — заместитель главного врача МУЗ „Городская поликлиника № 20“ г. Казани.
2009 — 2010 гг. — главный врач ООО „Центр современный медицины“, заместитель главного врача ООО „ВИТАР“.
2010 — 2014 гг. — директор Дербышкинского детского дома-интерната для умственно отсталых детей.
С 5 августа 2015 г. — главный врач ГАУЗ „Сармановская центральная районная больница“.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Сарманово
- Адрес: 423350, РТ, с. Сарманово, ул. Куйбышева, 88
- Телефон: +7(85559) 2-43-69
- Email: sarman.crb@tatar.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018