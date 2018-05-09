Шакирова Светлана Закировна
Общая информация
Главный врач ГАУЗ «Уруссинская центральная районная больница»
Образование:
Окончила Казанский государственный медицинский университет по специальности «педиатрия» (1995 г.), интернатуру по специальности «акушерство и гинекология» (1996 г.).
Трудовая деятельность:
1984 — 1991 гг. — сотрудник Азнакаевской ЦРБ.
1991 — 1996 гг. — сотрудник 6 городской больницы г. Казани.
1996 — 2002 гг. — детский врач-акушер-гинеколог женской консультации в Азнакаевской ЦРБ.
2002 — 2011 гг. — заместитель главного врача по родовспоможению и детству Азнакаевской ЦРБ.
2011 — 2012 гг. — директор филиала ООО «Страховая компания „Ак Барс-Мед“ в Азнакаевском районе и г. Азнакаево.
2012 — 2017 гг. — заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи ГАУЗ „Альметьевская детская больница с перинатальным центром“.
2016 — 2017 гг. — заведующая гинекологическим отделением в городской поликлинике 4 „Студенческая“ (по совместительству).
С января 2017 г. — главный врач ГАУЗ „Уруссинская центральная районная больница“.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 423950, п.г.т. Уруссу, ул. Ленина, 19
- Телефон: +7(85593) 2-60-62
- Email: urussu.crb@tatar.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018