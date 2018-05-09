Шакирова Светлана Закировна

Общая информация

Главный врач ГАУЗ «Уруссинская центральная районная больница»

Образование:

Окончила Казанский государственный медицинский университет по специальности «педиатрия» (1995 г.), интернатуру по специальности «акушерство и гинекология» (1996 г.).

Трудовая деятельность:

1984 — 1991 гг. — сотрудник Азнакаевской ЦРБ.

1991 — 1996 гг. — сотрудник 6 городской больницы г. Казани.

1996 — 2002 гг. — детский врач-акушер-гинеколог женской консультации в Азнакаевской ЦРБ.

2002 — 2011 гг. — заместитель главного врача по родовспоможению и детству Азнакаевской ЦРБ.

2011 — 2012 гг. — директор филиала ООО «Страховая компания „Ак Барс-Мед“ в Азнакаевском районе и г. Азнакаево.

2012 — 2017 гг. — заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи ГАУЗ „Альметьевская детская больница с перинатальным центром“.

2016 — 2017 гг. — заведующая гинекологическим отделением в городской поликлинике 4 „Студенческая“ (по совместительству).



С января 2017 г. — главный врач ГАУЗ „Уруссинская центральная районная больница“.

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