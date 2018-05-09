Халиев Равиль Билалович
Общая информация
Главный врач ГАУЗ «Кукморская центральная районная больница»
Образование:
Окончил педиатрический факультет Казанского государственного медицинского института (1976 г.).
Трудовая деятельность:
1976 — 1985 гг. — врач-инфекционист Кукморской ЦРБ.
1985 — 1991 гг. — заместитель главного врача по медицинской части Кукморской ЦРБ.
1991 — 1997 гг. — заместитель главного врача по поликлинической работе Кукморской ЦРБ.
С 2001 г. — главный врач Кукморской центральной районной больницы.
Заслуженный врач Республики Татарстан.
Кавалер ордена Национального наградного фонда «За медицинские заслуги» 1-й степени.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Кукмор
- Адрес: 422110, п.г.т. Кукмор, ул. Ворошилова, 24
- Телефон: +7(4364) 2-81-25
- Email: crb.kukmor@tatar.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018