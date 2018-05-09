Список персон

Халиев Равиль Билалович

Медицина
Халиев Равиль Билалович

Общая информация

Главный врач ГАУЗ «Кукморская центральная районная больница»

Образование:

Окончил педиатрический факультет Казанского государственного медицинского института (1976 г.).

Трудовая деятельность:

1976 — 1985 гг. — врач-инфекционист Кукморской ЦРБ.
1985 — 1991 гг. — заместитель главного врача по медицинской части Кукморской ЦРБ.
1991 — 1997 гг. — заместитель главного врача по поликлинической работе Кукморской ЦРБ.
С 2001 г. — главный врач Кукморской центральной районной больницы.

Заслуженный врач Республики Татарстан.

Кавалер ордена Национального наградного фонда «За медицинские заслуги» 1-й степени.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Кукмор
  • Адрес: 422110, п.г.т. Кукмор, ул. Ворошилова, 24
  • Телефон: +7(4364) 2-81-25
  • Email: crb.kukmor@tatar.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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