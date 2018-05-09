Хаев Айдар Рафгатович

Общая информация

Главный врач ГАУЗ «Актанышская центральная районная больница»

Образование:

Окончил Казанский государственный медицинский университет (1995 г.), Академию Государственного и муниципального управления при президенте РТ (2009 г.).

Трудовая деятельность:

1993 — 1995 гг. — мед брат Казанской городской инфекционной клинической больницы № 1.

1995 — 2000 гг. — хирург хирургического отделения городской многопрофильной больницы г. Набережные Челны.

2000 — 2010 гг. — хирург в Елабужской центральной районной больнице.

2010 — 2011 гг. — заместитель главного врача по педиатрической помощи Закамской детской больницы с перинатальным центром г. Набережные Челны.

2011 — 2014 гг. — главный врач ГАУЗ «Актанышская ЦРБ».

2014 — 2015 гг. — главный врач ГАУЗ «Детская городская поликлиника № 3» г. Набережные Челны.

2015 — 2017 гг. — руководитель аппарата совета Актанышского муниципального района РТ.

С августа 2017 г. — главный врач ГАУЗ «Актанышская центральная районная больница».

Награжден почетными грамотами отдела здравоохранения Елабужского муниципального района (2005 г.), главы Елабужского муниципального района (2008 г.), серебряный призер конкурса в номинации «Лучший врач стационара» (2007 г.), благодарностью главы Актанышского муниципального района (2014 г.), министра здравоохранения РТ (2014 г.), почетной грамотой министерства здравоохранения РФ (2014 г.).

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