Хаев Айдар Рафгатович
Общая информация
Главный врач ГАУЗ «Актанышская центральная районная больница»
Образование:
Окончил Казанский государственный медицинский университет (1995 г.), Академию Государственного и муниципального управления при президенте РТ (2009 г.).
Трудовая деятельность:
1993 — 1995 гг. — мед брат Казанской городской инфекционной клинической больницы № 1.
1995 — 2000 гг. — хирург хирургического отделения городской многопрофильной больницы г. Набережные Челны.
2000 — 2010 гг. — хирург в Елабужской центральной районной больнице.
2010 — 2011 гг. — заместитель главного врача по педиатрической помощи Закамской детской больницы с перинатальным центром г. Набережные Челны.
2011 — 2014 гг. — главный врач ГАУЗ «Актанышская ЦРБ».
2014 — 2015 гг. — главный врач ГАУЗ «Детская городская поликлиника № 3» г. Набережные Челны.
2015 — 2017 гг. — руководитель аппарата совета Актанышского муниципального района РТ.
С августа 2017 г. — главный врач ГАУЗ «Актанышская центральная районная больница».
Награжден почетными грамотами отдела здравоохранения Елабужского муниципального района (2005 г.), главы Елабужского муниципального района (2008 г.), серебряный призер конкурса в номинации «Лучший врач стационара» (2007 г.), благодарностью главы Актанышского муниципального района (2014 г.), министра здравоохранения РТ (2014 г.), почетной грамотой министерства здравоохранения РФ (2014 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Актаныш
- Адрес: 423740, с. Актаныш, пр-кт., ул. Ленина, 1
- Телефон: +7(85552) 3-09-38
Дата последнего обновления: 09.05.2018