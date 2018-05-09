Сафиуллина Гульнара Ильдусовна
Общая информация
Главный врач ГАУЗ «Кайбицкая центральная районная больница»
Образование:
Окончила Казанский государственный медицинский университет по специальности «медико-профилактическое дело» (1999 г.), интернатуру по специальности «терапия» (2000 г.).
Трудовая деятельность:
С 2000 по 2006 гг. — врач-инфекционист в ГАУЗ «Кайбицкая центральная районная больница».
С 2006 по 2009 гг. — врач анестезиолог-реаниматолог ГАУЗ «Кайбицкая центральная районная больница».
С 2008 по 2013 гг. — заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию ГАУЗ «Кайбицкая центральная районная больница».
С 2009 по 2013 гг. — врач-терапевт ГАУЗ «Кайбицкая центральная районная больница».
С 2013 по 2016 гг. — заместитель главного врача по лечебной части ГАУЗ «Кайбицкая центральная районная больница».
С сентября 2016 г. — главный врач ГАУЗ «Кайбицкая центральная районная больница».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 422330, с. Большие Кайбицы, ул. Гисматуллина, 1
- Телефон: +7(84370) 2-12-37
- Email: Gulnara.Saf@tatar.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018