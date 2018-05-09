Сафиуллина Гульнара Ильдусовна

Общая информация

Главный врач ГАУЗ «Кайбицкая центральная районная больница»

Образование:

Окончила Казанский государственный медицинский университет по специальности «медико-профилактическое дело» (1999 г.), интернатуру по специальности «терапия» (2000 г.).

Трудовая деятельность:

С 2000 по 2006 гг. — врач-инфекционист в ГАУЗ «Кайбицкая центральная районная больница».

С 2006 по 2009 гг. — врач анестезиолог-реаниматолог ГАУЗ «Кайбицкая центральная районная больница».

С 2008 по 2013 гг. — заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию ГАУЗ «Кайбицкая центральная районная больница».

С 2009 по 2013 гг. — врач-терапевт ГАУЗ «Кайбицкая центральная районная больница».

С 2013 по 2016 гг. — заместитель главного врача по лечебной части ГАУЗ «Кайбицкая центральная районная больница».



С сентября 2016 г. — главный врач ГАУЗ «Кайбицкая центральная районная больница».

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