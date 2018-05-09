Сагдеев Айдар Рустэмович
Общая информация
Главный врач ГАУЗ «Нурлатская центральная районная больница»
Образование:
Окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «педиатрия» (1995 г.), ординатуру в Научно-исследовательском центре Татарстана «Восстановительная травматология и ортопедия» (1997 г.).
Трудовая деятельность:
1992 — 1997 гг. — сотрудник Республиканской клинической больницы.
1997 — 1999 гг. — научный сотрудник группы лазеротерапии в научно-исследовательском центре Татарстана «Восстановительная травматология и ртопедия».
1999 — 2001 гг. — научный сотрудник группы эндопротезирования в научно-исследовательском центре Татарстана «Восстановительная травматология и ортопедия».
2001 — 2003 гг. — главный врач научно-исследовательского центра Татарстана «Восстановительная травматология и ортопедия».
2003 — 2004 гг. — заместитель главного врача в РКБ № 4.
2004 — 2005 гг. — заместителя начальника отдела здравоохранения Зеленодольского района и Зеленодольска Минздрава РТ.
2005 — 2009 гг. — главный врач клиники «Научно-исследовательский центр Татарстана „Восстановительная травматология и ортопедия“ ГУЗ „РКБ МЗ РТ“.
2009 — 2012 гг. — заведующий травматологическим отделением консультативной поликлиники РКБ.
С 2012 по 2017 гг. — главный врач негосударственного учреждения здравоохранения „Отделенческая клиническая больница на станции Казань ОАО “РЖД».
С мая 2017 г. — главный врача ГАУЗ «Нурлатская центральная районная больница».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Нурлат
- Адрес: 423040, РТ, г. Нурлат, ул. Пушкина, 2
- Телефон: +7(84345) 2-27-38
- Email: nurlatcrb@mail.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018