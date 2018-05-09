Список персон

Садыкова Римма Саиповна

Медицина
Садыкова Римма Саиповна

Общая информация

Руководитель Республиканского центра медицинской профилактики

Образование:

Окончила Казанский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело» (1989 г.).

Трудовая деятельность:

1989 — 1990 гг. — врач-интерн родильного отделения Республиканской клинической больницы.
1990 — 1997гг. — врач акушер-гинеколог родильного отделения Республиканской клинической больницы.
1997 — 2010 гг. — заведующая клинико-экспертного отделения, врач акушер-гинеколог Республиканской клинической больницы.
С сентября 2010 г. — главный врач ГМУ «Республиканский центр медицинской профилактики» МЗ РТ.

Награждена медалью «В память 1000-летия Казани», почетной грамотой министерства здравоохранения РТ.

Врач высшей категории. Главный специалист по профилактической медицине, лечебной физкультуре и спортивной медицине.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021 г. Казань, ул. Сары Садыковой, 16
  • Телефон: +7(843) 278-96-11
  • Email: Rimma.Sadykova@tatar.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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