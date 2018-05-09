Салаватуллин Ринат Рахимзянович
Общая информация
Главный врач ГАУЗ «Тетюшская центральная районная больница»
Образование:
Окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «медико-профилактическое дело» и Казанскую государственную медицинскую академию по специальности «рентгенология».
Трудовая деятельность:
1998 — 2002 гг. — главный врач Больше-Шемякинской врачебной амбулатории.
2002 — 2013 гг. — заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения ГАУЗ «Тетюшская ЦРБ».
С 2013 г. — главный врач ГАУЗ «Тетюшская ЦРБ».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Тетюши
- Адрес: 422370, г. Тетюши, ул. Свердлова, 11
- Телефон: +7(84373) 2-54-70
Дата последнего обновления: 09.05.2018