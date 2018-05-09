Список персон

Салаватуллин Ринат Рахимзянович

Медицина
Салаватуллин Ринат Рахимзянович

Общая информация

Главный врач ГАУЗ «Тетюшская центральная районная больница»

Образование:

Окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «медико-профилактическое дело» и Казанскую государственную медицинскую академию по специальности «рентгенология».

Трудовая деятельность:

1998 — 2002 гг. — главный врач Больше-Шемякинской врачебной амбулатории.
2002 — 2013 гг. — заместитель главного врача по медицинскому обслуживанию населения ГАУЗ «Тетюшская ЦРБ».

С 2013 г. — главный врач ГАУЗ «Тетюшская ЦРБ».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Тетюши
  • Адрес: 422370, г. Тетюши, ул. Свердлова, 11
  • Телефон: +7(84373) 2-54-70

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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