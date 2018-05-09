Сабаев Олег Вильевич

Общая информация

Руководитель управления здравоохранения г. Набережные Челны

Образование:

Окончил Ижевский государственный медицинский институт, педиатрический факультет (1992 г.), интернатуру Ижевского государственного медицинского института по специальности «оториноларингология» (1993 г.).

Трудовая деятельность:

1992 — 1993 гг. — врач-интерн, Республиканская детская клиническая больница г. Ижевск.

1993 — 2003 гг. — врач-оториноларинголог, заведующий оториноларингологическим отделением МУЗ «Городская больница № 6» г. Набережные Челны.

2004 — 2012 гг. — заведующий отделением — врач-оториноларинголог ГАУЗ «Городская больница № 5» г. Набережные Челны.

2012 — 2013 гг. — заместитель главного врача по хирургической помощи ГАУЗ «Городская больница № 5» г. Набережные Челны.

2013 — 2014 гг. — заведующий отделением — врач-оториноларинголог ГАУЗ «Городская больница № 5» г. Набережные Челны.

2014 — 2015 гг. — главный врач ГАУЗ «Менделеевская центральная районная больница».



С декабря 2015 г. — руководитель управления здравоохранения по городу Набережные Челны.

Дата последнего обновления: