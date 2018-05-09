Список персон

Сабирзянов Галим Габбасович

Медицина
Сабирзянов Галим Габбасович

Общая информация

Главный врач ГАУЗ «Тукаевская центральная районная больница»

Окончил Мензелинское медицинское училище (1979 г.), лечебный факультет Казанского государственного медицинского института (1988 г.).

Трудовая деятельность:

С 1979 по 1982 гг. — фельдшер станции скорой медицинской помощи в г. Казани.
С 1988 по 1998 гг. — врач-интерн, врач-терапевт МСЧ КАМАЗа.
С 1998 по 2000 гг. — начальник организационно-методического отдела управления здравоохранения города Набережные Челны.
С 2000 по 2002 гг. — заместитель главного врача по медицинской части в городской поликлинике № 6 г. Набережные Челны.
С 2002 г. — главный врач Тукаевской центральной районной больницы.

Заслуженный врач Республики Татарстан (2005 г.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Набережные Челны
  • Адрес: 423803, г. Набережные Челны, ул. Аркылы, 21
  • Телефон: +7(8552) 46-68-99
  • Email: mz.tukaevskiy_crb@tatar.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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