Сабирзянов Галим Габбасович
Общая информация
Главный врач ГАУЗ «Тукаевская центральная районная больница»
Окончил Мензелинское медицинское училище (1979 г.), лечебный факультет Казанского государственного медицинского института (1988 г.).
Трудовая деятельность:
С 1979 по 1982 гг. — фельдшер станции скорой медицинской помощи в г. Казани.
С 1988 по 1998 гг. — врач-интерн, врач-терапевт МСЧ КАМАЗа.
С 1998 по 2000 гг. — начальник организационно-методического отдела управления здравоохранения города Набережные Челны.
С 2000 по 2002 гг. — заместитель главного врача по медицинской части в городской поликлинике № 6 г. Набережные Челны.
С 2002 г. — главный врач Тукаевской центральной районной больницы.
Заслуженный врач Республики Татарстан (2005 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Набережные Челны
- Адрес: 423803, г. Набережные Челны, ул. Аркылы, 21
- Телефон: +7(8552) 46-68-99
- Email: mz.tukaevskiy_crb@tatar.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018