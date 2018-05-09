Сабирзянов Галим Габбасович

Общая информация

Главный врач ГАУЗ «Тукаевская центральная районная больница»

Окончил Мензелинское медицинское училище (1979 г.), лечебный факультет Казанского государственного медицинского института (1988 г.).

Трудовая деятельность:

С 1979 по 1982 гг. — фельдшер станции скорой медицинской помощи в г. Казани.

С 1988 по 1998 гг. — врач-интерн, врач-терапевт МСЧ КАМАЗа.

С 1998 по 2000 гг. — начальник организационно-методического отдела управления здравоохранения города Набережные Челны.

С 2000 по 2002 гг. — заместитель главного врача по медицинской части в городской поликлинике № 6 г. Набережные Челны.

С 2002 г. — главный врач Тукаевской центральной районной больницы.

Заслуженный врач Республики Татарстан (2005 г.).

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