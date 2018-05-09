Овчинников Эдуард Вильевич
Общая информация
Главный врач ГАУЗ «Агрызская центральная районная больница»
Окончил Ижевскую медицинскую академию (1998 г.). Проходил интернатуру на кафедре хирургии.
Трудовая деятельность:
1998 — 1999 гг. — врач-хирург хирургического отделения Агрызской ЦРБ.
1999 — 2010 гг. — уролог Агрызской ЦРБ.
2010 — 2015 гг. — врач-хирург хирургического отделения.
2015 — 2017 гг. — заместитель главного врача по поликлинике Агрызской ЦРБ.
С июля 2017 г. — главный врач Агрызской ЦРБ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Агрыз
- Адрес: 422230, г. Агрыз, ул. Энергетиков, 2
- Телефон: +7(85551) 2‑19-61
- Email: Eduard.Ovchinnikov@tatar.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018