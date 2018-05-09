Список персон

Овчинников Эдуард Вильевич

Медицина
Овчинников Эдуард Вильевич

Общая информация

Главный врач ГАУЗ «Агрызская центральная районная больница»

Окончил Ижевскую медицинскую академию (1998 г.). Проходил интернатуру на кафедре хирургии.

Трудовая деятельность:

1998 — 1999 гг. — врач-хирург хирургического отделения Агрызской ЦРБ.
1999 — 2010 гг. — уролог Агрызской ЦРБ.
2010 — 2015 гг. — врач-хирург хирургического отделения.
2015 — 2017 гг. — заместитель главного врача по поликлинике Агрызской ЦРБ.

С июля 2017 г. — главный врач Агрызской ЦРБ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Агрыз
  • Адрес: 422230, г. Агрыз, ул. Энергетиков, 2
  • Телефон: +7(85551) 2‑19-61
  • Email: Eduard.Ovchinnikov@tatar.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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