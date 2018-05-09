Список персон

Одушкина Светлана Викторовна

Медицина
Одушкина Светлана Викторовна

Общая информация

Главный врач ГАУЗ «Базарно-Матакская центральная районная больница Алькеевского района РТ»

Окончила Свердловский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело» (1989 г.).

Трудовая деятельность:

С 1990 по 2010 гг. — врач-хирург хирургического отделения ГАУЗ «Базарно-Матакская ЦРБ Алькеевского муниципального района».
С 2010 по 2014 гг. — заместитель главного врача по лечебной части ГАУЗ «Базарно-Матакская ЦРБ Алькеевского муниципального района».

С мая 2014 г. — главный врач ГАУЗ «Базарно-Матакская центральная районная больница Алькеевского муниципального района».

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 422870, с. Базарные Матаки, ул. Базарная, 2
  • Телефон: +7(84346) 2-00-65
  • Email: Svetlana.Odyshkina@tatar.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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