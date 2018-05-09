Одушкина Светлана Викторовна
Общая информация
Главный врач ГАУЗ «Базарно-Матакская центральная районная больница Алькеевского района РТ»
Окончила Свердловский государственный медицинский институт по специальности «лечебное дело» (1989 г.).
Трудовая деятельность:
С 1990 по 2010 гг. — врач-хирург хирургического отделения ГАУЗ «Базарно-Матакская ЦРБ Алькеевского муниципального района».
С 2010 по 2014 гг. — заместитель главного врача по лечебной части ГАУЗ «Базарно-Матакская ЦРБ Алькеевского муниципального района».
С мая 2014 г. — главный врач ГАУЗ «Базарно-Матакская центральная районная больница Алькеевского муниципального района».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 422870, с. Базарные Матаки, ул. Базарная, 2
- Телефон: +7(84346) 2-00-65
- Email: Svetlana.Odyshkina@tatar.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018