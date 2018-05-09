Мурзаханов Рамил Азгарович
Общая информация
Главный врач ГАУЗ «Муслюмовская центральная районная больница»
Окончил лечебный факультет Казанского государственного медицинского университета.
Трудовая деятельность:
В 1992 г. — медбрат городской клинической больницы № 6 г. Казань.
С 1998 г. — врач-анестезиолог городской клинической больницы № 1.
С 2001 по 2002 гг. — врач-терапевт Муслюмовской ЦРБ.
С 2002 по 2003 гг. — заместитель главного врача по медицинской части Муслюмовской ЦРБ.
С 2003 по 2005 гг. — начальник отдела здравоохранения Муслюмовского района РТ.
С 2006 по 2016 гг. — заместитель главного врача по медицинской части Муслюмовской ЦРБ.
С июня 2016 г. — главный врач ГАУЗ «Муслюмовская центральная районная больница».
Награжден почетными грамотами МЗ РТ, Муслюмовского муниципального района РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Муслюмово
- Адрес: 423970, РТ, Муслюмовский район, с. Муслюмово, ул. Гагарина, 9/21
- Телефон: +7(85556) 2-44-40
- Email: mz.muslumovo_crb@tatar.ru
Дата последнего обновления: 09.05.2018