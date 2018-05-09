Список персон

Мурзаханов Рамил Азгарович

Медицина
Мурзаханов Рамил Азгарович

Общая информация

Главный врач ГАУЗ «Муслюмовская центральная районная больница»

Окончил лечебный факультет Казанского государственного медицинского университета.

Трудовая деятельность:

В 1992 г. — медбрат городской клинической больницы № 6 г. Казань.
С 1998 г. — врач-анестезиолог городской клинической больницы № 1.
С 2001 по 2002 гг. — врач-терапевт Муслюмовской ЦРБ.
С 2002 по 2003 гг. — заместитель главного врача по медицинской части Муслюмовской ЦРБ.
С 2003 по 2005 гг. — начальник отдела здравоохранения Муслюмовского района РТ.
С 2006 по 2016 гг. — заместитель главного врача по медицинской части Муслюмовской ЦРБ.
С июня 2016 г. — главный врач ГАУЗ «Муслюмовская центральная районная больница».

Награжден почетными грамотами МЗ РТ, Муслюмовского муниципального района РТ.

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Муслюмово
  • Адрес: 423970, РТ, Муслюмовский район, с. Муслюмово, ул. Гагарина, 9/21
  • Телефон: +7(85556) 2-44-40
  • Email: mz.muslumovo_crb@tatar.ru

Дата последнего обновления: 09.05.2018

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