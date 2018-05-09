Мурзаханов Рамил Азгарович

Общая информация

Главный врач ГАУЗ «Муслюмовская центральная районная больница»

Окончил лечебный факультет Казанского государственного медицинского университета.

Трудовая деятельность:

В 1992 г. — медбрат городской клинической больницы № 6 г. Казань.

С 1998 г. — врач-анестезиолог городской клинической больницы № 1.

С 2001 по 2002 гг. — врач-терапевт Муслюмовской ЦРБ.

С 2002 по 2003 гг. — заместитель главного врача по медицинской части Муслюмовской ЦРБ.

С 2003 по 2005 гг. — начальник отдела здравоохранения Муслюмовского района РТ.

С 2006 по 2016 гг. — заместитель главного врача по медицинской части Муслюмовской ЦРБ.

С июня 2016 г. — главный врач ГАУЗ «Муслюмовская центральная районная больница».

Награжден почетными грамотами МЗ РТ, Муслюмовского муниципального района РТ.

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