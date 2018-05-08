Мустафин Раис Робертович

Общая информация

Главный врач ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница»

Окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «педиатрия».

Трудовая деятельность:

1987 — 1988 гг. — препаратор кафедры микробиологии КГМИ, г. Казань.

1990 — 1991 гг. — медбрат, городская больница № 5, г. Казань.

1988 — 1994 гг. — студент Казанского ГМУ.

1994 — 1994 гг. — врач-интерн ДРКБ, г. Казань.

1994 — 1995 г. — клиническая интернатура, кафедра детской хирургии КГМУ г. Казань.

1995 — 2001 гг. — врач-хирург БСМП, г. Казань.

2001 — 2007 гг. — ассистент кафедры общей хирургии, КГМУ, г. Казань.

2007 — 2009 гг. — врач-хирург ГБСМП № 1, г. Казань.

2009 — 2013 гг. — заведующий приемным отделением ГБСМП № 1, г. Казань.

2013 — 2014 гг. — заведующий приемным отделением ГАУЗ «ГКБ № 7», г. Казань.

2014 — 2015 гг. — заместитель главного врача по медицинской части ГАУЗ «ГКБ № 16», г. Казань.



С августа 2015 г. — главный врач ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ» МЗ РТ.

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