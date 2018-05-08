Мустафин Раис Робертович
Общая информация
Главный врач ГАУЗ «Чистопольская центральная районная больница»
Окончил Казанский государственный медицинский институт по специальности «педиатрия».
Трудовая деятельность:
1987 — 1988 гг. — препаратор кафедры микробиологии КГМИ, г. Казань.
1990 — 1991 гг. — медбрат, городская больница № 5, г. Казань.
1988 — 1994 гг. — студент Казанского ГМУ.
1994 — 1994 гг. — врач-интерн ДРКБ, г. Казань.
1994 — 1995 г. — клиническая интернатура, кафедра детской хирургии КГМУ г. Казань.
1995 — 2001 гг. — врач-хирург БСМП, г. Казань.
2001 — 2007 гг. — ассистент кафедры общей хирургии, КГМУ, г. Казань.
2007 — 2009 гг. — врач-хирург ГБСМП № 1, г. Казань.
2009 — 2013 гг. — заведующий приемным отделением ГБСМП № 1, г. Казань.
2013 — 2014 гг. — заведующий приемным отделением ГАУЗ «ГКБ № 7», г. Казань.
2014 — 2015 гг. — заместитель главного врача по медицинской части ГАУЗ «ГКБ № 16», г. Казань.
С августа 2015 г. — главный врач ГАУЗ «Чистопольская ЦРБ» МЗ РТ.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Чистополь
- Адрес: 422980, г. Чистополь, ул. К. Маркса, 59
- Телефон: +7(84342) 5-07-90
Дата последнего обновления: 08.05.2018