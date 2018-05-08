Мубаракшин Наиль Азатович

Общая информация

Главный врач ГАУЗ «Мензелинская центральная районная больница»

Образование:

Окончил Военно-медицинский факультет при Сибирском государственном университете (г. Томск) по специальности «лечебное дело» (1998 г.), интернатуру по специальности «хирургия» (1999 г.).

Трудовая деятельность:

2012 — 2014 гг. — заведующий, врач-хирург в МБУЗ «Колпашевская ЦРБ» (затем — ОГБУЗ «Колпашевская РБ»).

2014 — 2015 гг. — преподаватель в Томском базовом медицинском колледже.

2015 — 2016 гг. — заведующий в Центральной районной больнице Лобинского района Краснодарского края.

2016 — 2017 гг. — заместитель главного врача по поликлинической работе ГАУЗ «Аксубаевская ЦРБ».



С 7 октября 2017 г. — главный врач ГАУЗ «Мензелинская центральная районная больница».

Дата последнего обновления: