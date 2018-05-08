Мубаракшин Наиль Азатович
Общая информация
Главный врач ГАУЗ «Мензелинская центральная районная больница»
Образование:
Окончил Военно-медицинский факультет при Сибирском государственном университете (г. Томск) по специальности «лечебное дело» (1998 г.), интернатуру по специальности «хирургия» (1999 г.).
Трудовая деятельность:
2012 — 2014 гг. — заведующий, врач-хирург в МБУЗ «Колпашевская ЦРБ» (затем — ОГБУЗ «Колпашевская РБ»).
2014 — 2015 гг. — преподаватель в Томском базовом медицинском колледже.
2015 — 2016 гг. — заведующий в Центральной районной больнице Лобинского района Краснодарского края.
2016 — 2017 гг. — заместитель главного врача по поликлинической работе ГАУЗ «Аксубаевская ЦРБ».
С 7 октября 2017 г. — главный врач ГАУЗ «Мензелинская центральная районная больница».
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Мензелинск
- Адрес: 423700, РТ, г. Мензелинск, ул. Гурьянова, 98
- Телефон: +7(8555) 312-07
- Email: Mubarakshin.Nail@tatar.ru
Дата последнего обновления: 08.05.2018