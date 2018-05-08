Муратова Лейсан Дамировна
Общая информация
Главный врач ГАУЗ «Республиканская стоматологическая поликлиника МЗ РТ»
Окончила Казанский государственный медицинский институт по специальности «стоматология» (1995 г.), Российскую правовую академию министерства юстиции Российской Федерации по специальности «юриспруденция» (2014 г.)
Трудовая деятельность:
1995 по 1996 гг. — врач-интерн, стоматологическая поликлиника № 3; врач-стоматолог, стоматологическая поликлиника № 3.
1996 по 2008 гг. — заведующая стоматологическим терапевтическим отделением, стоматологическая поликлиника № 3.
2008 по 2018 гг. — главный врач, детская стоматологическая поликлиника № 1.
26 марта 2018 г. — главный врач ГАУЗ «Республиканская стоматологическая поликлиника минздрава РТ».
Награждена почетной грамотой министерства здравоохранения Российской Федерации (2014 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420012, РТ, г. Казань, ул. Бутлерова, 16
- Телефон: +7(843) 264-50-18
Дата последнего обновления: 08.05.2018