Фирсов Сергей Иванович
Общая информация
Родился 30 января 1960 года в г. Архангельск.
Трудовая деятельность:
Играл за «Водник» (г. Архангельск), «Двина» (г. Новодвинск), «Северная Двина(Архангельск), выступал в шведских клубах.
Тренерская деятельность:
С 1996 — 1998 гг. — главный тренер команды „Финспонг“ (Швеция).
С 1999 — 2005 гг. — главный тренер клуба „Водник“ (г. Архангельск).
С 2002 — 2006 гг. — главный тренер второй сборной России по хоккею с мячом.
С 2006 — 2009 гг. — помощник главного тренера сборной России по хоккею с мясом.
С 2009 — 2012 гг. — главный тренер, страший тренер сборной России по хоккею с мячом.
С 2005 — 2010 гг. — спортивный директор ХК „Кузбасс“ (г. Кемерово).
С 2011 — 2013 гг. — страший тренер ХК „Сибсельмаш“ (г. Новосибирск).
С 2013 — 2015 гг. — главный тренер ХК „Родина“ (г. Киров).
С 2015 г. — главный тренер ХК „Динамо-Казань“.
Мастер спорта СССР, заслуженный тренер России.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420075, г. Казань, ул. Стадионная, 1а
- Телефон: 7(843) 230-00-17
- Сайт: www.dinamo-kazan.ru
Дата последнего обновления: 08.05.2018