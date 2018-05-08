Фирсов Сергей Иванович

Общая информация

Родился 30 января 1960 года в г. Архангельск.

Трудовая деятельность:



Играл за «Водник» (г. Архангельск), «Двина» (г. Новодвинск), «Северная Двина(Архангельск), выступал в шведских клубах.





Тренерская деятельность:



С 1996 — 1998 гг. — главный тренер команды „Финспонг“ (Швеция).

С 1999 — 2005 гг. — главный тренер клуба „Водник“ (г. Архангельск).

С 2002 — 2006 гг. — главный тренер второй сборной России по хоккею с мячом.

С 2006 — 2009 гг. — помощник главного тренера сборной России по хоккею с мясом.

С 2009 — 2012 гг. — главный тренер, страший тренер сборной России по хоккею с мячом.

С 2005 — 2010 гг. — спортивный директор ХК „Кузбасс“ (г. Кемерово).

С 2011 — 2013 гг. — страший тренер ХК „Сибсельмаш“ (г. Новосибирск).

С 2013 — 2015 гг. — главный тренер ХК „Родина“ (г. Киров).

С 2015 г. — главный тренер ХК „Динамо-Казань“.

Мастер спорта СССР, заслуженный тренер России.

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